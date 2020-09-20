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Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Автор: РБК-Украина

"", - говорится в заявлении.

Помпео отметил, что США инициировали процесс возврата, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия, запрет на участие Ирана в деятельности, связанной с обогащением и переработкой урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, а также на передачу другими сторонами Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет

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"В результате мир станет безопаснее", - подчеркнул госсекретарь США.

США ожидают, что все члены ООН в полном объеме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры.

Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.

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