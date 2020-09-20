Помпео заявив про відновлення санкцій ООН проти Ірану

США вітають повернення практично всіх раніше скасованих санкцій ООН щодо Ірану, держави, які сприяють терору та антисемітизму. Санкції знову вводяться в відношенні Ірану відповідно до резолюції Ради безпеки ООН № 2231.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепартаменту.

"20 серпня Сполучені Штати повідомили президента Ради Безпеки про істотне невиконання Іраном своїх зобов'язань щодо СВПД. ​​Це повідомлення ініціювало 30-денний процес, який веде до скасування раніше скасованих санкцій ООН, які вступили в силу о 20:00 за східним річному часом 19 вересня", - йдеться в заяві.

Помпео зазначив, що США ініціювали процес повернення, щоб відновити практично всі раніше скасовані санкції ООН, включаючи ембарго на поставки зброї, заборону на участь Ірану в діяльності, пов'язаної з збагаченням і переробкою урану, заборону на випробування і розробку Іраном балістичних ракет, а також на передачу іншими сторонами Ірану ядерних технологій і технологій для створення балістичних ракет

"В результаті світ стане безпечнішим", - підкреслив держсекретар США.

США очікують, що всі члени ООН в повному обсязі виконуватимуть свої обов'язки та імплементують ці заходи.

Нагадаємо, що Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану, термін його дії закінчується 18 жовтня.

Відзначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від ядерної угоди з Іраном, яка була покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю, частково аргументуючи це тим, що обмеження на ядерну діяльність Ірану були недостатніми.