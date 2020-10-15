Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Он напомнил, что США ввели санкции против белорусских чиновников.

Об этом Помпео заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - сообщил дипломат.

Помпео напомнил, что США вместе с союзниками из ЕС и Канадой применяли санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. Позже санкции против белорусских чиновников ввели и США