Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади. Він нагадав, що США ввели санкції проти білоруських чиновників.

Про це Помпео заявив на брифінгу, повідомляється на сайті Держдепу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - повідомив дипломат.

Помпео нагадав, що США разом із союзниками із ЄС і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.

Держсекретар також вимагає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який зараз перебуває в СІЗО КДБ в Білорусі.

Нагадаємо, раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі, в якому присутній Олександр Лукашенко.

Як писало РБК-Украина, раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників. Згодом санкції проти білоруських чиновників ввели і США.