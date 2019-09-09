Помпео заявил, что переговоры с "Талибаном" еще не окончены

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Пока Вашингтон вышел из переговорного процесса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после теракта в Кабуле мирные переговоры с террористической организацией "Талибан" пока не окончены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, Америка будет продолжать оказывать давление на боевиков "Талибана" с целью выполнения взятых на себя обязательств, предоставляя военную поддержку афганским войскам.

Помпео заявил в воскресных выпусках новостей, что Соединенные Штаты отозвали специального посланника США по Афганистану Залмая Халилзада в Вашингтон. На вопрос СМИ, являются ли афганские переговоры "мертвыми", Помпео ответил: "Пока они есть".

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что он отменил мирные переговоры с "главными лидерами" талибов после того, как группа взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле на прошлой неделе, в результате которого погиб американский солдат и еще 11 человек. ,

Отметим, американские дипломаты в течение нескольких месяцев разговаривали с представителями талибов о плане вывода тысяч американских солдат в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов. США и "Талибан" на прошлой неделе заключили проект мирного соглашения, которое могло привести к выводу американских войск из самой продолжительной войны в истории Америки.

Ранее РБК Украина сообщало о заявлении представителей Талибана, которые утверждают, что "из-за отказа от переговоров граждане США в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас".

В распространенном заявлении говорится, что "американцы пострадают больше, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров".