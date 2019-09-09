Помпео заявив, що переговори з "Талібаном" ще не закінчені

Поки що Вашингтон вийшов з переговорного процесу

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після теракту в Кабулі мирні переговори з терористичною організацією "Талібан" поки не закінчені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, Америка буде продовжувати чинити тиск на бойовиків "Талібану" з метою виконання взятих на себе зобов'язань, надаючи військову підтримку афганським військам.

Помпео заявив в недільних випусках новин, що Сполучені Штати відкликали спеціального посланника США з питань Афганістану Залмая Халілзада в Вашингтон. На питання ЗМІ, чи є афганські переговори "мертвими", Помпео відповів: "Поки вони є".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що він скасував мирні переговори з "головними лідерами талібів після того, як група взяла на себе відповідальність за теракт в Кабулі минулого тижня, в результаті якого загинув американський солдат і ще 11 людей. ,

Зазначимо, американські дипломати протягом декількох місяців розмовляли з представниками талібів про план виведення тисяч американських солдатів в обмін на гарантії безпеки з боку талібів. США і "Талібан" минулого тижня уклали проект мирної угоди, яка могла призвести до виведення американських військ з самої тривалої війни в історії Америки.

Раніше РБК Україна повідомляло про заяву представників Талібану, які стверджують, що "через відмову від переговорів громадяни США в Афганістані понесуть ще більші втрати, ніж зараз".

У поширеній заяві йдеться, що "американці постраждають більше, ніж хто б то не було, за відмову від переговорів".