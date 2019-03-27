Помпео заявил о новой угрозе со стороны России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя "операции влияния". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст вступительной речи, с которой глава американской дипломатии выступит в среду на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Помпео заявил, что эти операции направленные против США и Запада.

Отметим, слушания в Палате представителей Конгресса будут посвящены бюджетному запросу Госдепартамента на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября.

"Этот бюджет уделяет первостепенное внимание противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии и содействует дальнейшему укреплению программ Госдепартамента, направленных против тех, кто совершает злонамеренные действия", - говорится в тексте.

Напомним, сенаторы допускают введения новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.