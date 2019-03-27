Помпео заявив про нову загрозу з боку Росії

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Росія представляє загрози, які вийшли за рамки зовнішньої або військової агресії, і тепер включають в себе "операції впливу". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст вступної промови, з якою глава американської дипломатії виступить у середу на засіданні комітету з асигнувань Палати представників Конгресу.

Помпео заявив, що ці операції спрямовані проти США і Заходу.

Відзначимо, слухання у Палаті представників Конгреса будуть присвячені бюджетному запиту Держдепартаменту на наступний фінансовий рік, який почнеться в США з 1 жовтня.

"Цей бюджет приділяє першорядну увагу протидії російському зловмисному впливу в Європі, Євразії та Центральній Азії і сприяє подальшому зміцненню програм Держдепартаменту, спрямованих проти тих, хто чинить такі дії", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, сенатори допускають введення нових санкцій США проти РФ за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили вимогу невідкладно опублікувати повний доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори.