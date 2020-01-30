ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео

Новости » Политика     30.01.2020 - 12:45
Офис президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Зеленский и Помпео проведут встречу 31 января

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что 31 января состоится встреча Зеленского с Помпео. В Офисе президента уточнили, что выход президента и госсекретаря США к прессе ожидается к 12:00.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киеве из-за визита Помпео перекроют движение. В частности, с 30 января по 1 февраля возможны ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе.

До этого в США разгорелся скандал после интервью Помпео об Украине. Журналистка издания NPR Мэри Келли заявила, что он накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью. Она спросила, в том числе, о работе Государственного департамента США и позиции относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович. Помпео заявил, что действовал в ситуации с ней "правильно", защищая ее и других сотрудников Госдепа. По словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.

Украина ввела временный безвиз для граждан Великобритании
Новости Украины Владимир ЗеленскийМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь