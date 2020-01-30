Офис президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Зеленский и Помпео проведут встречу 31 января

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что 31 января состоится встреча Зеленского с Помпео. В Офисе президента уточнили, что выход президента и госсекретаря США к прессе ожидается к 12:00.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киеве из-за визита Помпео перекроют движение. В частности, с 30 января по 1 февраля возможны ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе.

До этого в США разгорелся скандал после интервью Помпео об Украине. Журналистка издания NPR Мэри Келли заявила, что он накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью. Она спросила, в том числе, о работе Государственного департамента США и позиции относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович. Помпео заявил, что действовал в ситуации с ней "правильно", защищая ее и других сотрудников Госдепа. По словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.