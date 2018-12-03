Помпео на заседании НАТО обсудит вопрос Украины

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео поднимет вопрос распределения взносов на совместную оборону стран-членов НАТО

Государственный секретарь США Майкл Помпео в понедельник, 3 декабря, отправляется в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств, где обсудит взаимодействие Альянса и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.

В частности, Помпео поднимет вопрос распределения взносов на совместную оборону стран-членов НАТО. Также министры обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также операций НАТО и партнерских отношений, включая углубление отношений Альянса с критически важными партнерами - Грузией и Украиной, сообщают в Госдепе.

"Госсекретарь Помпео примет участие в регулярной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, где будет рассматриваться прогресс по выполнению повестки дня, согласованного главами государств и правительств НАТО на Брюссельском саммите в июле", - отметили в американском ведомстве.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море.

Как известно, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Азовском море в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, проинформировав американскую сторону о акт вооруженной агрессии, совершенный Россией против Украины в акватории Керченского пролива, а также о соответствующие шаги украинской стороны - введение режима военного положения.