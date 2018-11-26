Порошенко обсудил атаку РФ на украинские корабли с Помпео

Президент провел телефонный разговор с Госсекретарем США
Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Азовском море с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.
Так, президент проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения.
Он отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ.
Сообщается, что собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.
Ранее Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабле ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.