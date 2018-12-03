Помпео на засіданні НАТО обговорить питання України

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео порушить питання розподілу внесків на спільну оборону країн-членів НАТО

Державний секретар США Майкл Помпео в понеділок, 3 грудня, вирушає до Брюсселя для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств, де обговорить взаємодію Альянсу та ситуацію навколо України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу США.

Зокрема, Помпео порушить питання розподілу внесків на спільну оборону країн-членів НАТО. Також міністри обговорять питання трансатлантичної безпеки, а також операцій НАТО й партнерських відносин, включаючи поглиблення відносин Альянсу з критично важливими партнерами - Грузією і Україною, повідмляють у Держдепі.

"Держсекретар Помпео візьме участь у регулярній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, де розглядатиметься прогрес щодо виконання порядку денного, узгодженого главами держав та урядів НАТО на Брюссельському саміті в липні", - зазначили в американському відомстві.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Як відомо, 26 листопада президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі в ході телефонної розмови з держсекретарем США Майклом Помпео, проінформувавши американську сторону про акт збройної агресії, вчинений Росією проти України в акваторії Керченської протоки, а також про відповідні кроки української сторони - запровадження режиму воєнного стану.