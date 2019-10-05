ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Демократы в Конгрессе запросили у Белого дома документы по делу об импичменте Трампа

Новости » Политика    05.10.2019 - 04:25
Демократы в Конгрессе запросили у Белого дома документы по делу об импичменте Трампа
Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

Конгрессмены обязали администрацию Трампа предоставить документы до 18 октября

Демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов запросили у администрации Белого дома документы, связанные с расследованием по импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Запрос был инициирован председателями трех комитетов палаты представителей - главой комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом, руководителем комитета по разведке Адамом Шиффом и председателем комитета по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом.

"Мы глубоко разочарованы тем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, но его действия не оставляют нам другого выбора, кроме как отправить запрос", - говорится в их заявлении.

Конгрессмены обязали администрацию Трампа в срок до 18 октября предоставить документы, уточнив, что намерены получить, в частности, документы, связанные с телефонным разговором от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования. Они также хотят выяснить, кто, кроме Трампа, разговаривал с украинским лидером по телефону.

"Эта повестка ничего не меняет - просто больше запросов документов, потерянное время и доллары налогоплательщиков, которые в конечном счете покажут, что президент не сделал ничего плохого", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Напомним, представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенсу с просьбой предоставить документы по его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и телефонному разговору президента США Дональда Трампа с украинским коллегой.

Демократы требуют от Пенса документы о его роли в давлении на Зеленского Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским, - Волкер
Новости Украины Конгресс СШАимпичментДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь