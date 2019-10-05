Помпео виступив на захист дій адміністрації Трампа по відношенню до України

Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар відкинув всі звинувачення, на яких ґрунтується розслідування щодо імпічменту

Держсекретар США Майк Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа по відношенню до України, що знаходиться в центрі розслідування імпічменту. Про це повідомляє агентство AP.

Помпео відкинув звинувачення в тому, що в кращому разі ці дії були недоречними, а в гіршому - це було зловживання владою, за що Конгрес повинен усунути президента Трампа від посади.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з грецькими офіційними особами в Афінах, Помпео заявив, що розслідування, про яке США просили владу України, стосувалося можливого втручання України в президентські вибори 2016 року в США. При цьому він не став говорити про пропозицію Трампа до України спеціально розслідувати дії колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, на яких зосереджені розслідувачі щодо імпічменту.

Помпео розкритикував розслідування імпічменту як "явно політичне" і сказав, що дії Держдепу були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новою владою України, яка прийшла навесні. Він також сказав, що робота колишнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівках президента робити саме це.

У четвер Волкер дав інтерв'ю слідчим Конгресу і передав листування з іншими посадовими особами. У цих повідомленнях докладно описано їх підштовхування до того, щоб змусити Україну погодитися на проведення розслідування стосовно енергетичної компанії, в наглядовій раді якій знаходився Хантер Байден, і втручання у вибори 2016 року. В обмін на це американські чиновники пропонували новому президенту України зустріч з Трампом у Вашингтоні.

"Держдепартамент за вказівкою президента був сфокусований на створенні простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом. Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", - сказав Помпео.

Роберт Мюллер, спеціальний радник, який розслідував втручання Росії у вибори 2016 року, попередив про небезпеку втручання Москви в американську політичну систему.

Помпео сказав, що адміністрація зобов'язана розслідувати передбачуване втручання у вибори і звернутися до іноземних урядів за допомогою, якщо це необхідно.

"Адміністрація була неймовірно зосереджена на тому, щоб переконатися, що ми працюємо з Україною так, як потрібно. Це не тільки доречно, це наш обов'язок, якщо ми вважаємо, що на виборах 2016 року було втручання", - сказав він.

Помпео також сказав, що Державний департамент відповів Конгресу, який вимагав документи, пов'язані з Україною. Однак він не сказав, що це була за відповідь.

Як повідомляло РБК-Україна, демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів запросили в адміністрації Білого дому документи, пов'язані з розслідуванням щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, екс-спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що президент Дональд Трамп не хотів зустрічатися з його українським колегою Володимиром Зеленським.