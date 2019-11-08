Помпео выступил за расширение НАТО

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео добавил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания

НАТО может потерять свою значимость и рискует устареть, если альянс не расширить и не изменить. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

Помпео призвал альянс адаптироваться к реалиям современной геополитики.

"Семьдесят лет спустя НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО должно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам сегодняшнего дня", - сказал Помпео во время сессии вопросов и ответов после выступления в Берлине.

Госсекретарь США добавил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду в плане безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей организацией", - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Также РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию Макрона. По словам Меркель, НАТО не должны выступать с критикой в адрес всех членов, даже если возникают определенные спорные ситуации друг между другом.