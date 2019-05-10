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Помпео встретится с Путиным в России

Новости » Политика    10.05.2019 - 15:41
Помпео встретится с Путиным в России
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США

Госсекратарь США Майк Помпео посетит Москву (РФ) с 12 по 14 мая и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что 13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", - говорится в сообщении.

Напомним, Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что РФ должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.

Также РБК-Украина писало, Помпео заявил, что угроза вмешательства Российской Федерации (РФ) в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

В частности, госсекретарь заявил, что США будут противостоять распространению влияния России в Венесуэле на Кубе и всем Западном полушарии

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