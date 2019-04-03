ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США заявили о готовности противостоять росту влияния РФ на Западе

Новости » Политика    03.04.2019 - 21:09
США заявили о готовности противостоять росту влияния РФ на Западе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео заявил, что поедет в Венесуэлу на следующей неделе

США будут противостоять распространению влияния России в Венесуэле на Кубе и всем Западном полушарии. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Помпео заявил, что поедет в Венесуэлу на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе.

"Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это обратно. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим (влияние России, - ред.) и в других местах", - заявил Помпео.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в боливарианской республике как прямую угрозу международному сообществу.

Отметим, Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть Венесуэлу.

Сенаторы США предложили новые санкции против РФ Омелян выступает против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВенесуэла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь