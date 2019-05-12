Помпео встретится с Меркель в ближайшие несколько недель

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Накануне Помпео отменил визит в Германию из-за "неотложных дел"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщил Помпео, он планирует встретиться с Меркель и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Однако точной даты встречи госсекретарь назвать не может.

"Я сожалею, что не смог встретиться с канцлером Меркель и моим коллегой Хайко Маасом. Мы уже запланировали эту встречу, она вновь в графике. Мне будет удобно встретиться в следующие несколько недель, мы не объявляли точной даты, но, думаю, это произойдет когда будет удобно и ей (Меркель - ред.), и мне", - заявил Помпео.

Напомним, официальный визит госсекретаря США Помпео в Берлин был отменен в последний момент. Помпео пояснил, что у него возникли "неотложные дела". Ожидалось, что Помпео проведет переговоры с канцлером Германии Меркель. В частности, стороны должны были обсудить ситуацию в Украине.

Позже, Помпео совершил незапланированный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Известно, что во время визита Помпео встречался с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди. Визит состоялся через несколько дней после размещения американского авианосца в регионе.