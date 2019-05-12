Помпео зустрінеться з Меркель в найближчі кілька тижнів

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Напередодні Помпео скасував візит в Німеччину через "невідкладні справи"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в найближчі декілька тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомив Помпео, він планує зустрітися з Меркель та міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Проте точної дати зустрічі держсекретар назвати не може.

"Я шкодую, що не зміг зустрітися з канцлером Меркель та моїм колегою Хайко Маасом. Ми вже запланували цю зустріч, вона знову є у графіку. Мені буде зручно зустрітися в наступні декілька тижнів, ми не оголошували точної дати, але, думаю, це відбудеться коли буде зручно і їй (Меркель, - ред.), і мені", - заявив Помпео.

Нагадаємо, офіційний візит держсекретаря США Помпео до Берліна була скасована в останній момент. Помпео пояснив, що у нього виникли "невідкладні справи". Очікувалося, що Помпео проведе переговори з канцлером Німеччини Меркель. Зокрема, сторони повинні були обговорити ситуацію в Україні.

Пізніше, Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. Відомо, що під час візиту Помпео зустрічався з прем'єр-міністром Іраку Аділем Абдул-Махді. Візит відбувся через кілька днів після розміщення американського авіаносця в регіоні.