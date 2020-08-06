Помпео: TikTok является существенной угрозой для персональных данных американцев

Соединенные Штаты хотят, чтобы "ненадежные" китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений. Tiktok, WeChat и другие, представляют собой серьезную угрозу для персональных данных американцев.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в среду.

Он отметил, что Вашингтон будет работать над блокировкой доступа различных китайских приложений, а также китайских телекоммуникационных компаний к конфиденциальной информации американских граждан и предприятий.

"Поскольку материнские компании находятся в Китае, такие приложения, как Tiktok, WeChat и другие, представляют собой серьезную угрозу для личных данных американских граждан, не говоря уже об инструментах цензуры контента КПК (Коммунистической партии Китая)", - сказал Помпео.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.