Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ

Соединенные Штаты Америки (США) и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе (Сирия). Об этом написал государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Twitter.

Он напомнил, что специальный представитель США по Сирии посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ".

"Мы стоим рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО", - отметил Помпео и выразил соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе.

Напомним, 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пять военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Вооруженные силы Турции заявили о нанесения ударов 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция сохранит военное присутствие в сирийском городе Идлиб и планирует ответить на любые действия, нарушающие нормы международного права.