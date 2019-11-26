Помпео: США должны расследовать вмешательство Украины в выборы

Соединенные Штаты Америки (США) должны расследовать предположения о возможном вмешательстве Украины в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент CNN Ману Ражу в Twitter.

В частности, Помпео отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с адвокатом президента США Руди Джулиани перед отзывом Мари Йованович с должности посла США в Украине.

"Мне нечего сказать в отношении расследования в Украине… У нас была очень четкая политика в отношении Украины", - отметил он.

В то же время Помпео не исключил, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что страна вмешивалась в американские выборы… У нас есть обязанность пытаться расследовать это", - отметил госсекретарь США.

Напомним, американская разведка убеждена, что Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы в США на Украину.

РБК-Украина также писало, что бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.