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Помпео рассказал, о чем говорил с Зеленским

Новости » Политика     07.04.2020 - 01:32
Помпео рассказал, о чем говорил с Зеленским
Фото: Майк Помпео и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава Госдепа затронул тему привлечения РФ к ответсвенности за гуманитарный кризис на Донбассе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о деталях состоявшегося 6 апреля разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Помпео написал в своем Twitter.

В частности, глава Госдепартамента США поблагодарил Украину за помощь в возвращении домой американцев, котрые не могли уехать из-за карантина.

"Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира", - написал Помпео.

Госсекретарь США также добавил, что обсуждался и вопрос по урегулированию гуманитарной ситуации на Донбассе.

"Вместе мы продолжаем концентрироваться на привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе", - заявил он.

Помпео рассказал, о чем говорил с Зеленским

Напомним, Соединенные Штаты предоставили Украине для преодоления распространения коронавируса медицинскую и гуманитарную помощь, стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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