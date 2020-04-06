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Зеленский и Помпео обсудили преодоление последствий пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 19:16
Зеленский и Помпео обсудили преодоление последствий пандемии коронавируса
Фото: Владимир Зеленский и Майк Помпео (РБК-Украина)

Владимир Зеленский поблагодарил Майку Помпео за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких, а также пожелал скорейшего выздоровления больным.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Помпео за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом", - заявил президент.

Были также обсуждены возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Зеленский также проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.

Напомним, для преодоления распространения коронавируса, Соединенные Штаты предоставили Украине медицинскую и гуманитарную помощь, стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.

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