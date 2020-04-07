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Помпео розповів, про що говорив із Зеленським

Новини » Політика     07.04.2020 - 01:32
Помпео розповів, про що говорив із Зеленським
Фото: Майк Помпео і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Глава Держдепу порушив тему притягнення РФ до відповідальності за гуманітарну кризу на Донбасі

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео розповів про деталі проведеної 6 квітня розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Помпео написав у своєму Twitter.

Зокрема, глава Держдепартаменту США подякував Україні за допомогу в поверненні додому американців, котрі не могли виїхати в умоках карантину.

"Добре поговорили з Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував за допомогу в поверненні американців додому, в тому числі понад 200 добровольців Корпусу миру", - написав Помпео.

Держсекретар США також додав, що обговорювалося і питання щодо врегулювання гуманітарної ситуації на Донбасі.

"Разом ми продовжуємо концентруватися на залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі", - заявив він.

Помпео розповів, про що говорив із ЗеленськимПомпео розповів, про що говорив із Зеленським

Нагадаємо, Сполучені Штати надали Україні для подолання поширення коронавірусу медичну та гуманітарну допомогу, вартістю 1,2 мільйони доларів.

Трамп звільнив держінспектора з розвідки США, який доповів про розмову із Зеленським США закликають бойовиків не перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиМайк Помпео
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