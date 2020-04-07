Помпео розповів, про що говорив із Зеленським

Фото: Майк Помпео і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Глава Держдепу порушив тему притягнення РФ до відповідальності за гуманітарну кризу на Донбасі

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео розповів про деталі проведеної 6 квітня розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Помпео написав у своєму Twitter.

Зокрема, глава Держдепартаменту США подякував Україні за допомогу в поверненні додому американців, котрі не могли виїхати в умоках карантину.

"Добре поговорили з Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував за допомогу в поверненні американців додому, в тому числі понад 200 добровольців Корпусу миру", - написав Помпео.

Держсекретар США також додав, що обговорювалося і питання щодо врегулювання гуманітарної ситуації на Донбасі.

"Разом ми продовжуємо концентруватися на залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі", - заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати надали Україні для подолання поширення коронавірусу медичну та гуманітарну допомогу, вартістю 1,2 мільйони доларів.