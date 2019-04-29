Помпео прогнозирует, что РФ еще десятилетиями будет вмешиваться в выборы в США

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства Российской Федерации (РФ) в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Hill.

По словам Помпео, "нет сомнений, что россияне были угрозой для американских выборов в 1974 году".

"Они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах", - отметил Помпео.

Он также отметил, "что многие книги рассказывают о советской и российской угрозе демократическому волеизъявлению граждан на протяжении длительного времени".

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", - отметил Помпео.

Напомним, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Из доклада следует, что российское правительство пыталось вмешаться в американские выборы. Однако благодаря расследованию Мюллера теперь известно, что россияне не сотрудничали с президентом Трампом или кампанией Трампа.

В свою очередь, Генеральный прокурор США Уильям Барр возражает против дачи показаний Юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.