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Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху

Вашингтон, Середа 14 жовтня 2020 20:09
Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки спостерігають за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі та закликають припинити вогонь для початку врегулювання конфлікту. Водночас Вашингтон закликає інші держави триматися якомога далі від конфлікт Вірменії та Азербайджану.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на брифінгу з журналістами.

За його словами, США мають докази того, що Туреччина почала посилювати Азербайджан.

"Ми закликали всіх міжнародних гравців триматися якомога далі від регіону і не посилювати проблему. Ми використовуємо весь наш дипломатичний інструментарій для досягнення припинення вогню і рішення, заснованого на міжнародному праві", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватило Ізраїль та Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиТурцияАрменияАзербайджанНагорный КарабахМайк Помпео
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