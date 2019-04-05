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В Комитете Сената США предложили стратегию дальнейшей поддержки Украины

Новости » Политика    05.04.2019 - 20:30
В Комитете Сената США предложили стратегию дальнейшей поддержки Украины
Фото: Джим Инхоф (flickr com sec-army-pao)

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на посольство США в Украине в Facebook.

По мнению сенатора, шаги, которые сделала администрация США за последние годы в поддержку Украины были важными и значительными, однако, на этом не стоит останавливаться.

"Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и судов, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении оборонительного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, американский политик обращается к европейским странам с тем, чтобы скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым кораблям входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что размещение военных подразделений НАТО в Украине может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ.

Также государственный секретарь США Майк Помпео аннонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией в отношении Украины.

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