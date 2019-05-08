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Помпео прибув до Британії на тлі іранських ядерних загроз

Новини » Політика    08.05.2019 - 16:43
Помпео прибув до Британії на тлі іранських ядерних загроз
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео прибув до Британії для узгодження "відносини" з країною після Brexit

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Помпео прибув в Лондон після незапланованого візиту в Ірак, де він висловив побоювання з приводу безпеки США на тлі зростання напруженості з Іраном.

Відзначимо, що раніше американські військові заявили, що бомбардувальники B-52 будуть серед додаткових сил, що направляються на Близький Схід, щоб протистояти там "явним ознаками" загроз з боку Ірану, про що заявляє адміністрація президента Дональда Трампа.

"Сигнал, який ми направили іранцям, я сподіваюся, ставить нас в положення, звідки ми можемо стримувати, і іранці двічі подумають про напад на американські інтереси", - сказав Помпео.

Нагадаємо, Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю і Росії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
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