Помпео представил нового спикера Госдепа США

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео представил нового спикера внешнеполитического ведомства страны после того, как должность оставила Хизер Ноерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылок CNN.

В частности, Помпео предложил назначить на эту должность бывшую сотрудницу телеканала Fox News Морган Ортагус. Кроме того, она она работала в разведке.

"Приятно приветствовать Морган Ортагус в качестве нового представителя Госдепартамента. Ее опыт работы аналитиком разведки и офицером в сфере внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", - отметил Помпео.

Напомним, как стало известно 30 марта, спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт покинула должность. Она решила перейти работать в Программу Фулбрайта - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Ноерт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН, однако поблагодарила президента Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за их предложение.