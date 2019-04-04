Помпео представив нового спікера Держдепу США

Глава Державного департаменту Сполучених Штатів Майк Помпео представив нового спікера зовнішньополітичного відомства країни після того, як посаду залишила Гізер Ноєрт. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланям CNN.

Зокрема, Помпео запропонував призначити на цю посаду колишню співробітницю телеканалу Fox News Морган Ортагус. Крім того, вона вона працювала у розвідці.

"Приємно вітати Морган Ортагус у якості нового речника Держдепартаменту. Її досвід роботи аналітиком розвідки та офіцером у сфері зовнішньої політики та національної безпеки принесе користь Америці", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, як стало відомо 30 березня, спікер Державного департаменту США Гізер Ноєрт покинула посаду. Вона вирішила перейти працювати в Програму Фулбрайта - освітню програму, засновану в 1946 році сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН, проте подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

У Держдепі США знайшли заміну Ноєрт. Нею стала Морган Ортагус, колишня співробітницю телеканалу Fox News