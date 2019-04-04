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Помпео представил нового спикера Госдепа США

Новости » Политика    04.04.2019 - 06:07
Помпео представил нового спикера Госдепа США
Фото: Морган Ортагус и Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Должность получила бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео представил нового спикера внешнеполитического ведомства страны после того, как должность оставила Хизер Ноерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылок CNN.

В частности, Помпео предложил назначить на эту должность бывшую сотрудницу телеканала Fox News Морган Ортагус. Кроме того, она она работала в разведке.

"Приятно приветствовать Морган Ортагус в качестве нового представителя Госдепартамента. Ее опыт работы аналитиком разведки и офицером в сфере внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", - отметил Помпео.

Помпео представил нового спикера Госдепа США

Напомним, как стало известно 30 марта, спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт покинула должность. Она решила перейти работать в Программу Фулбрайта - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Ноерт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН, однако поблагодарила президента Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео за их предложение.

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