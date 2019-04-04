ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео представив нового спікера Держдепу США

Новини » Політика    04.04.2019 - 06:07
Помпео представив нового спікера Держдепу США
Фото: Морган Ортагус та Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Посаду отримала колишня співробітниця телеканалу Fox News Морган Ортагус

Глава Державного департаменту Сполучених Штатів Майк Помпео представив нового спікера зовнішньополітичного відомства країни після того, як посаду залишила Гізер Ноєрт. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланям CNN.

Зокрема, Помпео запропонував призначити на цю посаду колишню співробітницю телеканалу Fox News Морган Ортагус. Крім того, вона вона працювала у розвідці.

"Приємно вітати Морган Ортагус у якості нового речника Держдепартаменту. Її досвід роботи аналітиком розвідки та офіцером у сфері зовнішньої політики та національної безпеки принесе користь Америці", - зазначив Помпео.

Помпео представив нового спікера Держдепу США

Нагадаємо, як стало відомо 30 березня, спікер Державного департаменту США Гізер Ноєрт покинула посаду. Вона вирішила перейти працювати в Програму Фулбрайта - освітню програму, засновану в 1946 році сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН, проте подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

У Держдепі США знайшли заміну Ноєрт. Нею стала Морган Ортагус, колишня співробітницю телеканалу Fox News 

США заявили про готовність протистояти росту впливу РФ на Заході Прес-секретар Держдепу залишила посаду
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся