Помпео представив нового спікера Держдепу США

Фото: Морган Ортагус та Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Посаду отримала колишня співробітниця телеканалу Fox News Морган Ортагус

Глава Державного департаменту Сполучених Штатів Майк Помпео представив нового спікера зовнішньополітичного відомства країни після того, як посаду залишила Гізер Ноєрт. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланям CNN.

Зокрема, Помпео запропонував призначити на цю посаду колишню співробітницю телеканалу Fox News Морган Ортагус. Крім того, вона вона працювала у розвідці.

"Приємно вітати Морган Ортагус у якості нового речника Держдепартаменту. Її досвід роботи аналітиком розвідки та офіцером у сфері зовнішньої політики та національної безпеки принесе користь Америці", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, як стало відомо 30 березня, спікер Державного департаменту США Гізер Ноєрт покинула посаду. Вона вирішила перейти працювати в Програму Фулбрайта - освітню програму, засновану в 1946 році сенатором США Джеймсом Фулбрайтом.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН, проте подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

У Держдепі США знайшли заміну Ноєрт. Нею стала Морган Ортагус, колишня співробітницю телеканалу Fox News