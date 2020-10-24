Помпео позвонил Лукашенко в преддверии масштабного протеста

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео позвонил непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Разговор состоялся накануне анонсированной оппозицией масштабной акции протеста.

О разговоре сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

О чем говорили Помпео и Лукашенко, пока не известно. На официальном сайте Лукашенко нет никакой информации об этом разговоре.

Напомним, недавно белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум, пригрозив масштабной акцией протеста в случае невыполнения ее требований до 25 октября.

Кроме того, Тихановская установила белорусским силовикам дедлайн для перехода на сторону протестующих. Она пообещала не проводить полной люстрации правоохранительных органов в случае получения власти в стране.

Добавим, сегодня в городах Беларуси состоялся "женский марш". Правозащитники сообщали о задержаниях.