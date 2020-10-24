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Помпео зателефонував Лукашенку напередодні масштабного протесту

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео зателефонував невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Розмова відбулася напередодні анонсованої опозицією масштабної акції протесту.

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Про розмову повідомив наближений до оточення Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

Про що говорили Помпео та Лукашенко, поки що не відомо. На офіційному сайті Лукашенка немає жодної інформації про цю розмову.

Нагадаємо, нещодавно білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська висунула Лукашенку ультиматум, пригрозивши масштабною акцією протесту у разі невиконання її вимог до 25 жовтня.

Крім того, Тіхановська встановила білоруським силовикам дедлайн для переходу на бік протестувальників. Вона пообіцяла не проводити повної люстрації правоохоронних органів у разі отримання влади в країні.

Додамо, сьогодні у містах Білорусі відбувся "жіночий марш". Правозахисники повідомляли про затримання.

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