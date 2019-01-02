Помпео вимагає негайно повернути в США обвинуваченого за шпигунство американця

Фото: Пол Вілан (US Marine Corps website)

Сім'я американця відкидає всі звинувачення

Голова Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Майк Помпео вимагає негайно повернути на батьківщину затриманого у Москві за підозрою в шпигунстві відставного морського піхотинця Пола Уїлана Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він висловив сподівання, що протягом кількох годин працівники консульства будуть допущені до нього і зможуть дізнатися більше.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ми очікуємо дізнатися більше про звинувачення в адресу Пола Уїлана, і, якщо його затримання було незаконним, ми будемо вимагати його негайного повернення", - сказав Помпео.

Раніше в Росії повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві.

У свою чергу родичі Пола заявили, що він приїхав до Москви на весілля.

Сім'я американця відкидає всі звинувачення.

"Ми дуже переймаються його безпекою та самопочуттям. Він безсумнівно невинний, і ми сподіваємося, що його права будуть дотримані", - розповів брат.