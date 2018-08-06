Помпео пообіцяв неухильне виконання санкцій проти Ірану

Новини Політика 06.08.2018 - 05:57
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

З понеділка, 6 серпня, Сполучені Штати відновлюють першу частину припинених раніше санкцій

Сполучені Штати Америки обіцяють неухильне виконання санкцій проти Ірану, які будуть відновлені з 6 серпня, доти, доки він радикально не змінить свій політичний курс. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає The Washington Post.

Він підкреслив, що Ірану не вдасться обійти заборону на фінансові операції і продавати свою нафту.

"Це важлива частина наших зусиль із боротьби з іранською шкідливою діяльністю", - сказав Помпео

При цьому глава Держдепартаменту наголосив, що Америка готова до руху назустріч Тегерану, однак для цього "потрібні колосальні зміни з боку іранського режиму".

Помпео додав, що президент США Дональд Трамп має намір "навчити Іран вести себе як нормальна країна".

Зазначимо, раніше санкції були припинені в результаті ухвалення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, наприкінці липня високопоставлені офіційні особи Ірану відмовилися від пропозиції американського президента Дональда Трампа про переговори.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Іран,  Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС