Помпео пообіцяв неухильне виконання санкцій проти Ірану

З понеділка, 6 серпня, Сполучені Штати відновлюють першу частину припинених раніше санкцій

Сполучені Штати Америки обіцяють неухильне виконання санкцій проти Ірану, які будуть відновлені з 6 серпня, доти, доки він радикально не змінить свій політичний курс. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає The Washington Post.

Він підкреслив, що Ірану не вдасться обійти заборону на фінансові операції і продавати свою нафту.

"Це важлива частина наших зусиль із боротьби з іранською шкідливою діяльністю", - сказав Помпео

При цьому глава Держдепартаменту наголосив, що Америка готова до руху назустріч Тегерану, однак для цього "потрібні колосальні зміни з боку іранського режиму".

Помпео додав, що президент США Дональд Трамп має намір "навчити Іран вести себе як нормальна країна".

Зазначимо, раніше санкції були припинені в результаті ухвалення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, наприкінці липня високопоставлені офіційні особи Ірану відмовилися від пропозиції американського президента Дональда Трампа про переговори.