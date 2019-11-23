Помпео помогал адвокату Трампа дискредитировать Йованович

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео помогал личному адвокату президента США Руди Джулиани в кампании по дискредитации экс-посла в Украине Мари Йованович. Об этом говорится в документах Госдепа, сообщает BBC.

Так, надзорная организация American Oversight обнаружила в предоставленных ей документах Государственного департамента США подтверждение связей между госсекретарем Помпео и адвокатом Дональда Трампа.

Как заявили в American Oversight, документы указывают на то, что Джулиани сотрудничал с Помпео и администрацией Белого дома в кампании по дискредитации Йованович.

Кроме того, Помпео и Белый дом не имели законных оснований скрывать эти документы от американского Конгресса.

"Мы можем увидеть, почему Помпео отказался передавать эту информацию в Конгресс. Это проявляет четкий бумажный след от Джулиани в Овальный кабинет к секретарю Помпео, чтобы способствовать кампании Джулиани против посла США", - сказал исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Напомним, ранее сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент рассказал о том, что личный адвокт Трампа Руди Джулиани вел "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович. Он добавил, что также лично подвергался нападкам со стороны Джулиани. Во время слушаний Кент вспомнил имя Джулиани 73 раза.

Кроме того, РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео планирует подать в отставку. Помпео сообщил своим однопартийцам о намерении уйти из администрации президента США Дональда Трампа.