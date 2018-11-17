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Помпео поблагодарил Северную Корею за освобождение американского заключенного

Новости » Политика    17.11.2018 - 07:55
Помпео поблагодарил Северную Корею за освобождение американского заключенного
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Также глава Госдепа выразил благодарность Швеции за поддержку

Глава Государственного департамента США Майк Помпео поблагодарил руководство КНДР за освобождение американского заключенного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Помпео сообщил, что власти Соединенных Штатов высоко оценивают сотрудничество Северной Кореи и посольства Швеции в ускорении освобождения американского гражданина.

"США благодарны за поддержку Швеции в КНДР и защиту американского гражданина. Безопасность и благополучие простых граждан остается приоритетом для администрации Трампа", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что в Северной Кореи освободили американского политзаключенного. Он был задержан в октябре при "незаконном" пересечении границы из Китая в КНДР, имя американца пока не известно.

Напомним, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Новая встреча двух лидеров должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

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Новости Украины КНДРСеверная КореяМайк Помпео
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