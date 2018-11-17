Помпео поблагодарил Северную Корею за освобождение американского заключенного

Также глава Госдепа выразил благодарность Швеции за поддержку
Глава Государственного департамента США Майк Помпео поблагодарил руководство КНДР за освобождение американского заключенного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Помпео сообщил, что власти Соединенных Штатов высоко оценивают сотрудничество Северной Кореи и посольства Швеции в ускорении освобождения американского гражданина.
"США благодарны за поддержку Швеции в КНДР и защиту американского гражданина. Безопасность и благополучие простых граждан остается приоритетом для администрации Трампа", - заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что в Северной Кореи освободили американского политзаключенного. Он был задержан в октябре при "незаконном" пересечении границы из Китая в КНДР, имя американца пока не известно.
Напомним, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Новая встреча двух лидеров должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.