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Помпео подякував Північній Кореї за звільнення американського в'язня

Новини » Політика    17.11.2018 - 07:55
Помпео подякував Північній Кореї за звільнення американського в'язня
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Також глава Держдепу висловив подяку Швеції за підтримку

Голова Державного департаменту США Майк Помпео подякував керівництву КНДР за звільнення американського в'язня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Помпео повідомив, що влада Сполучених Штатів високо оцінює співпрацю Північної Кореї та посольства Швеції в прискоренні звільнення американського громадянина.

"США вдячні за підтримку Швеції в КНДР і захист американського громадянина. Безпека і добробут простих громадян залишається пріоритетом для адміністрації Трампа", - заявив Помпео.

Раніше повідомлялося, що у Північній Кореї звільнили американського політв'язня. Він був затриманий в жовтні за "незаконне" перетині кордону з Китаю в КНДР, ім'я американця поки не відомо.

Нагадаємо, що другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. Нова зустріч двох лідерів повинна пройти до або після дня народження Кім Чен Ина 8 січня.

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Новини України КНДРСеверная КореяМайк Помпео
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