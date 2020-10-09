Помпео поблагодарил Польшу за позицию относительно Беларуси

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Госсекретарь США Майк Помпео отметил долгосрочную приверженность Польши делу свободы и независимости Беларуси. Он поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за организацию в Польше третьей министерской встречи по продвижению свободы вероисповедания, которая состоится с 16 по 17 ноября.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео в четверг обсудил международную ситуацию и отношения между Вашингтоном и Варшавой с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Рау.

Помпео высоко оценил сильную руководящую роль Польши в "Инициативе трех морей" - объединении двенадцати государств Европейского Союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому моря.

Напомним, российские власти уверены, что США принимают участие в подготовке протестов в Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.