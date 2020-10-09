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Помпео подякував Польщі за позицію щодо Білорусі

Вашингтон, П'ятниця 09 жовтня 2020 04:46
Помпео подякував Польщі за позицію щодо Білорусі
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео зазначив довгострокову прихильність Польщі справі свободи і незалежності Білорусі. Він подякував главі МЗС Польщі Збігнєва Рау за організацію в Польщі третьої міністерській зустрічі з просування свободи віросповідання, яка відбудеться з 16 по 17 листопада.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Помпео в четвер обговорив міжнародну ситуацію і відносини між Вашингтоном і Варшавою з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Рау.

Помпео високо оцінив сильну керівну роль Польщі в "Ініціативі трьох морів" - об'єднанні дванадцяти держав Європейського Союзу, розташованих в Центральній і Східній Європі, які мають вихід до Балтійського, Чорного та Адріатичного моря.

Нагадаємо, російська влада впевнені, що США беруть участь в підготовці протестів в Білорусі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна вже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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