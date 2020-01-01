Помпео отложил визит в Украину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео принял решение отложить визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что визит был перенесен в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что Визит Майка Помео перенесен. При этом отмечалось, что визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности".

В эфире телеканала Fox News Помпео предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистана, из-за нападения на посольство США в Ираке.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помео посетит Украину. Его визит был запланирован на 3 и 4 января.