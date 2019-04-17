На главном ядерном объекте КНДР зафиксировали активность

Фото: КНДР (wikimedia.org)

Активность, которая наблюдается, может быть связана с переработкой радиоактивного материала

Новые спутниковые снимки с прошлой недели свидетельствуют о том, что на главном ядерном объекте Северной Кореи ведется активность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, сделанные 12 апреля фотографии ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене зафиксировали пять спецвагонов рядом с лабораторией по обогащению урана и радиохимической лабораторией.

Как сообщается, активность, которая наблюдается на объекте, может быть связана с переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо.

"В прошлом эти спецвагоны, по-видимому, были связаны с перемещением радиоактивных материалов или работами по их переработке", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сообщения о возможных работах на территории ядерного комплекса поступают на фоне договоренностей США и КНДР провести третий саммит между лидерами стран.

Напомним, ранее сообщалось, что третья встреча лидеров Соединенных Штатов Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына необходима. По словам главы департамента Майка Помпео, сейчас команды обеих стран разрабатывают совместный план встречи.