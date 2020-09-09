Помпео отреагировал на насильственное изгнание белорусских оппозиционеров

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие на фоне протестов в стране после выборов президента. Таким образом дипломат отреагировал на насильственное изгнание лидеров оппозиции в Беларуси.

Об этом Помпео написал в своем Twitter.

Он призвал освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - отметил госсекретарь.

Напомним, утром 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

Оппозиционеры заявляют, что их силой вывезли из страны.

Ранее члена белорусского Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, насильно вывезли на границу с Польшей.

Сейчас в Беларуси и на свободе остаются только два члена президиума Координационного совета - Максим Знак и Светлана Алексиевич.