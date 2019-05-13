Помпео отправился в РФ на переговоры с Путиным

Это будет первый визит Помпео в Россию в должности госсекретаря США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что сначала Помпео планирует 13 мая посетить Москву. Там он встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенными арестом в России в последние месяцы двух американцев. Среди них, в частности, известный инвестор Майкл Калви.

"Госсекретарь должен прибыть в Сочи 14 мая, где проведет переговоры с президентом России, а также с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сообщили журналистам в Государственном департаменте США.

Ранее в Вашингтоне сообщали, что во время визита Помпео в Россию будут обсуждаться вопросы разногласий США и РФ по контролю над вооружениями, а также ситуация в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле. Кроме того, будет обсуждаться также Иран.

Добавим, что это первый визит Помпео в Россию в должности госсекретаря США.

Напомним, недавно Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в ближайшие несколько недель. Перед этим официальный визит госсекретаря США Помпео в Берлин был отменен в последний момент. Помпео пояснил, что у него возникли "неотложные дела". Стороны, в частности, должны были обсудить ситуацию в Украине.