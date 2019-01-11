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Помпео объявил США врагом Тегерана, - МИД Ирана

Новости » Политика    11.01.2019 - 16:02
Помпео объявил США врагом Тегерана, - МИД Ирана
Фото: Бахрам Касеми (facebook.com/iuvmru)

Администрация Трампа в прошлом году приняла решение об отказе от участия в одностороннем порядке в ядерном соглашении с Ираном

США находятся в отчаянии из-за отсутствия альтернативы ядерному соглашению. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу.

Касеми отметил, что администрация Трампа в прошлом году приняла решение об отказе от участия в одностороннем порядке в ядерном соглашении с Ираном.

"Новые власти США заведомо были настроены враждебно по отношению к Ирану и выступили против всех шагов предыдущей администрации. Действия Белого дома, идущего на поводу у "неудачливых кругов", не служат интересам США", - сказал Касеми. 

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет

Специальный посланник США по Ирану Брайан Хук отверг заявление Ирана о том, что его ракетная программа является оборонительной. Он добавил что тестирование ракет Ирана представляют угрозу и противоречат требованиям Совета Безопасности ООН.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

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