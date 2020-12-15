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Помпео обвинил Россию в дестабилизации Средиземноморского региона

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация подрывает стабильность в Средиземноморском регионе. Она также пытается помешать урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии.

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Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

Сообщается, что таким образом Помпео отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который обвинил Вашингтон в политических играх в Средиземноморье.

"Все эти действия ясно демонстрируют, что если кто-то и играет в политические игры, пытается остановить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, которая действует только для продвижения своих интересов в ущерб всему региону", - заявил Помпео.

Напомним, ранее США ввели санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

До этого США включили Россию в "специальный" список из-за нарушения религиозных свобод. В этом списке так же числятся Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан. В то же время Судан и Узбекистан были исключены, поскольку за последний год провели "смелые реформы".

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМайк Помпео