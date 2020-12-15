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Помпео звинуватив Росію в дестабілізації Середземноморського регіону

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація підриває стабільність в Середземноморському регіоні. Вона також намагається перешкодити врегулюванню конфліктів в Сирії та Лівії.

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Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає Reuters.

Повідомляється, що таким чином Помпео відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який звинуватив Вашингтон у політичних іграх у Середземномор'ї.

"Всі ці дії ясно демонструють, що якщо хтось і грає в політичні ігри, намагається зупинити прогрес у регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє тільки для просування своїх інтересів на шкоду всьому регіону", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Туреччини за покупку російських зенітних ракетних систем С-400.

До цього США включили Росію до "спеціального" списку через порушення релігійних свобод. У цьому списку так само є Китай, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Бірма, Еритрея, Нігерія, Пакистан, Таджикистан і Туркменістан. У той же час Судан та Узбекистан були виключені, оскільки за останній рік провели "сміливі реформи".

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМайк Помпео