Помпео звинуватив Росію в дестабілізації Середземноморського регіону

Російська Федерація підриває стабільність в Середземноморському регіоні. Вона також намагається перешкодити врегулюванню конфліктів в Сирії та Лівії.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає Reuters.

Повідомляється, що таким чином Помпео відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який звинуватив Вашингтон у політичних іграх у Середземномор'ї.

"Всі ці дії ясно демонструють, що якщо хтось і грає в політичні ігри, намагається зупинити прогрес у регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє тільки для просування своїх інтересів на шкоду всьому регіону", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Туреччини за покупку російських зенітних ракетних систем С-400.

До цього США включили Росію до "спеціального" списку через порушення релігійних свобод. У цьому списку так само є Китай, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Бірма, Еритрея, Нігерія, Пакистан, Таджикистан і Туркменістан. У той же час Судан та Узбекистан були виключені, оскільки за останній рік провели "сміливі реформи".