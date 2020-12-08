США включили Россию в "специальный" список из-за нарушения религиозны свобод

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Власти США включили Россию в специальный "список наблюдения" стран, которые нарушают религиозные свободы. Всего в список нарушителей попали десять стран.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.



В список нарушителей вошли Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан. Эти страны "вызывают особую озабоченность" из-за систематического нарушения религиозных свобод.



В "список наблюдения" вошли Россия, Коморские Острова, Куба и Никарагуа. Правительства этих стран "участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод".



Ранее представительство Украины в ООН заявило, что Российская Федерация осуществляет широкую информационную пропаганду для разжигания ненависти к религиозным, этническим и социальным группам в оккупированном Крыму. Десятки людей лишены свободы в Крыму за свои религиозные убеждения.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса.